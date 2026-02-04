Diyarbakır'da bir cami hoparlöründen müzik çalındığı iddialarına ilişkin açıklama

Mil-Diyanet Sen Diyarbakır Şube Başkanı İdris Akdeniz, kentteki bir cami hoparlöründen müzik çalındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Akdeniz, yaptığı yazılı açıklamada, yerel, ulusal ve sosyal medya mecralarında yayımlanan bir videoya dayanılarak, merkez Kayapınar ilçesine bağlı İmam Şafi Cami hoparlörlerinden müzik sesi çalındığı ve mahalle sakinlerinin bu durumdan rahatsız olduğu yönünde haberlerin yer aldığını belirtti.



Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Akdeniz, şunları kaydetti:



"Bahse konu olay, Berat Kandili gecesi camide yapılan ibadetlerin ardından cemaatin tamamen camiden ayrılması ve caminin kapatılmasından sonra, gece 00.00 civarında cami çevresine park eden bir araçtan müzik sesi gelmesiyle meydana gelmiştir. Kısa süre sonra söz konusu müzik sesi sona ermiştir. Olayın cami hoparlörleriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlar üzerinden din görevlilerimizin ve müftülüğümüzün töhmet altında bırakılması, kamuoyunda yanlış algı oluşturulması kabul edilemezdir."

