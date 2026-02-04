Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda 25 Ocak-1 Şubat arasında il genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 5 kilo 484 gram esrar ve türevleri, 384 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve sentetik kannabinoid, 185 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ele geçirildi, 82 şüpheliye adli işlem uygulandı.



Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

