Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 25 Ocak-1 Şubat arasında il genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 5 kilo 484 gram esrar ve türevleri, 384 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve sentetik kannabinoid, 185 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ele geçirildi, 82 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı
        Çermik'te sınavlara hazırlanan gençlere kaynak kitap desteği
        Çermik'te sınavlara hazırlanan gençlere kaynak kitap desteği
        Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken atandı
        Çermik Devlet Hastanesi Başhekimliğine Fırat Türken atandı
        Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı
        Heyelanda tek katlı ev toprak altında kaldı
        Diyarbakır'da bir cami hoparlöründen müzik çalındığı iddialarına ilişkin aç...
        Diyarbakır'da bir cami hoparlöründen müzik çalındığı iddialarına ilişkin aç...
        Ergani-Çermik yolunun yapımına başlandı
        Ergani-Çermik yolunun yapımına başlandı