Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 25 Ocak-1 Şubat arasında il genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarda 5 kilo 484 gram esrar ve türevleri, 384 gram metamfetamin, bir miktar kokain ve sentetik kannabinoid, 185 sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ele geçirildi, 82 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.