Çermik'te sınavlara hazırlanan gençlere kaynak kitap desteği
Çermik Belediyesince üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan gençlere kaynak kitap desteğinde bulunuldu.
Çermik Belediyesince üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan gençlere kaynak kitap desteğinde bulunuldu.
Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Çermik Belediyesi ETÜT Merkezi'ni ziyaret etti.
Ziyarette üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan gençlerin taleplerini dinleyen Karataş, Karamehmetoğlu ve Bozdoğan, Çermik Belediyesince temin edilen kaynak kitapları gençlere hediye etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.