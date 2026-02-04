Çermik'te sınavlara hazırlanan gençlere kaynak kitap desteği

Çermik Belediyesince üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan gençlere kaynak kitap desteğinde bulunuldu.



Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Çermik Belediyesi ETÜT Merkezi'ni ziyaret etti.



Ziyarette üniversite ve KPSS sınavlarına hazırlanan gençlerin taleplerini dinleyen Karataş, Karamehmetoğlu ve Bozdoğan, Çermik Belediyesince temin edilen kaynak kitapları gençlere hediye etti.

