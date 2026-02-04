Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valiliğinden "cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Valiliğince, kentte bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        04.02.2026 - 22:06
        Diyarbakır Valiliğinden "cami hoparlöründen müzik yayını yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama:
        Diyarbakır Valiliğince, kentte bir caminin hoparlöründen müzik yayını yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.


        Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan iddialar üzerine Valilik koordinesinde inceleme başlatıldığı belirtildi.

        "Yapılan tespitlerde müziğin cami hoparlöründen değil, bölgede bekleyen bir araçtan yayıldığı belirlendi." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "İncelemeler olayın ibadethanelerle herhangi bir bağlantısı olmadığını ortaya koydu. Bahse konu aracın tespit edilmesi ve bulunmasına yönelik çalışmalar emniyet güçlerince sürüyor. Süreç kamu düzeni ve toplum hassasiyetleri gözetilerek yürütülüyor."




