Diyarbakır'da geçen yıl 224 kişi sigarayı bıraktı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce tütün bağımlılığıyla mücadelede kapsamında yapılan çalışmalarda 224 kişi sigaradan kurtuldu.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilde tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları teknolojik altyapı ve erişilebilirlik açısından her yıl daha da güçlenerek devam ediyor.





Yenişehir KETEM, Ergani Sağlıklı Hayat Merkezi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tütünle mücadele çalışmaları yapılıyor.





Öte yandan, Mobil Sigara Bırakma Polikliniği de özellikle sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk yaşayan kırsal bölgelerdeki vatandaşlar ile yoğun iş temposu nedeniyle zaman ayıramayan bireyler için önemli bir kolaylık sağlıyor.





Uzman ekipler tarafından yürütülen mobil hizmette, karbonmonoksit ölçümü, nikotin bağımlılık testleri ve bireysel danışmanlık hizmetleri sunuluyor.



Yapılan çalışmalarla geçen yıl ilde 2 bin 88 kişi sigarayı bırakmak için polikliniklere başvurdu, 1199 kişiye ilaç tedavisine başlandı, 224 kişi de sigarayı bıraktı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, çalışmaların bilimsel yöntemler ve profesyonel danışmanlık hizmetleri temelinde sürdürüldüğünü belirtti.



Sigaranın birey sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Asiltürk, "Sigara içilen her an, sağlıktan ve gelecekteki mutlu günlerden verilen bir ödündür. Bugün o paketi bir kenara bırakmak, kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyedir. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman, karar verdiğiniz andır. 9 Şubat'ı sağlığınız için bir milat yapın." ifadelerini kullandı.





Vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, ALO 184 Sağlık İletişim Merkezi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Aile hekimlikleri aracılığıyla sigara bırakma hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyor.



