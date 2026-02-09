Diyarbakır'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde dün iki sürücü arasında "yol verme" gerekçesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Araçlardakilerin de karıştığı kavgada, M.Ç. (27) ve H.Ç. (18) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli B.T'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.
