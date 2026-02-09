Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:24 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:24
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Diyarbakır’da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi’nde seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde bulunan O.B’nin (29) ağır yaralandığını belirledi.

        Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinin yakınında saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.

        Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

