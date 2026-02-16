Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

        Diyarbakır'da dün çalıştığı inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 22:01 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:01
        Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Diyarbakır’da dün çalıştığı inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Kampüsü'ndeki okul inşaatında çalışan Abdulsellam Baydur (57), dün birinci kattan zemine düşerek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Baydur, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



