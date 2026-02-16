Amed Sportif Faaliyetler'in yeni teknik direktörü Mesut Bakkal oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Mesut Bakkal’a kulübümüze hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
