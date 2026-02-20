Canlı
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 16:07 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:07
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin davada 18 sanığın yargılanmasına devam edildi
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C. ve site yöneticisi A.K. ile bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

        Yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden, ilk duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Süleyman Çavdar duruşmaya katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Tutuksuz sanıklar da savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Yangında mağdur olan müşteki N.B, sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade ederek, davaya katılmak istemediğini belirtti.

        Tanık olarak dinlenenlerden bina yöneticisi yardımcılarından A.Y, yangından bir ay önce yaptıkları duyuruların ardından yangın merdivenlerinde bulunan eşyaların kaldırıldığını ileri sürdü.

        A.Y, "Elektrik aksamının olduğu yer kör noktadır. Herkes oraya müdahale edemezdi. Kilitli olup olmadığından emin değilim. Yangın sonrasında kontrol için gelen ekipler elektrik panosunda sorun olmadığını söylemişti. Yangın tüpleri çalışır durumda olduğu için değiştirilmesine karar vermemiştik. Periyodik bakım sözleşmemiz yoktur. Site sakinlerinin yangın tüplerinin değiştirilmesi yönünde kabulü olmadığı için biz de değiştirmemiştik." dedi.

        Bina görevlisi N.B. ise binanın elektrik aksamında herhangi bir arıza olduğunu duymadığını ifade ederek, yangın merdivenlerinde bulunan eşyaların önceden kaldırıldığını ileri sürdü.

        İtfaiye personeli F.Y. de ihbarın ardından bölgeye geldiğini ve yangına müdahale ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Şaft boşluğunda alev çıktığını gördüm. Binanın birinci katında yangın olduğunu gördüm ve söndürdük. Ardından ikinci kata çıktım. Oksijen tüpüm bittiği için yenilemek amacıyla binadan çıktım. Tekrar binaya girince üçüncü kata giderek yangına müdahalede bulundum. Daha sonra amirlerim yangın merdiveniyle müdahale etmemi istedikleri için merdivene geçtim. İlk müdahale için 3 araç çıktık. Bir araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılmadığını sonradan öğrendim. Sonrasında 42 metrelik merdiven olan başka bir araç geldi. O merdiveni kullanmaya başladım. Balkonlarda bekleyen vatandaşları kurtardım. Yangın tüplerle müdahale edebilecek seviyede değildi."

        Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

        Savunmaların ardından mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesince bilirkişi raporu hazırlanmasına, duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için haklarında "zorla getirilme" kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        - İstenilen ceza

        İddianamede, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C, şantiye şefi M.S.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç, site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

