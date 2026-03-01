Diyarbakır'da 'Uçan Köfteci' filminin galası yapıldı

Diyarbakır'da, "Uçan köfteci" olarak tanınan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesi ile yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesinin anlatıldığı filmin galası yapıldı.



Film, merkez Yenişehir ilçesinde köfteci dükkanı işletirken yamaç paraşütü ve paramotorla yaptığı uçuşlar nedeniyle çevresinde "Uçan köfteci" olarak tanınan ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi, 3 çocuğu, annesi ve babasıyla oturdukları Galeria Sitesi'nde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın hikayesini konu alıyor.



44. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Yarışması'nda Arslan'ı canlandıran Nazmi Kırık'ın "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Rezan Yeşilbaş'ın yaptığı filmin gala gösterimi, merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.



Film gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yönetmen Yeşilbaş, ilk gösterimi Rotterdam'da yapılan filmin daha sonra birçok festivalde gösterime girdiğini söyledi.



"Uçan Köfteci" filminin çekimlerinin Diyarbakır'da yapıldığını anlatan Yeşilbaş, şunları kaydetti:



"Maalesef 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Kadir Arslan'ın kendisinden ilham alarak bu senaryoyu yazdım ve filmi çektim. Çok üzgünüz, onun filmi görememesinden ama en azından ailesi filmi seyredebildi. Onunla ilgili özlemlerini bir nebze olsun gidermiş oldular. Filmi hem burada çektiğimiz için hem de bir Diyarbakır hikayesi olduğu için tabii galasını da burada yapmak istedik. Ekibimizle buradayız. Kıymetli misafirler burada filmi izleyecekler. Film 6 Mart'ta da bütün Türkiye'de vizyona giriyor. İnsanların gidip bu keyifli hikayeyi izlemelerini çok isterim."



Oyuncu Nazmi Kırık da oyunculuğa doğup büyüdüğü Diyarbakır'da başladığını belirtti.



Filmin Diyarbakır'da çekildiğini anımsatan Kırık, şöyle dedi:



"Diyarbakır seyircisiyle buluşmak benim için çok gurur verici, hayatımın en güzel gecesi. İnanıyorum daha sonra da birçok filmi buralarda çekeceğiz. Çok mutluyum ama bir yandan da çok üzgünüm. Çünkü Kadir Arslan'ın, bu filmi çekerken, yamaç paraşütü çalışırken üzerimde büyük emeği oldu. Keşke o da bugün aramızda olsaydı. Bir yanda mutluluk bir yanda da üzüntülü bir durum var. İnanıyorum, bu filmi çok kişi seyredecek ve Kadir'in gerçek hikayesinin nasıl olduğunu öğrenecekler."



Kadir Arslan'ın yeğeni Seyfettin Ballı ise ailece dayısının hikayesini konu alan filmi izlemeye geldiklerini dile getirdi.



Çok heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade eden Ballı, "Bize ondan kalan büyük bir hatıra oldu. Hem üzgünüz hem mutluyuz. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Yönetmen Rezan Yeşilbaş, Azat Yeşilbaş (yapımcı) ve oyuncu Nazmi Kırık'a ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Galaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, filmin oyuncuları, hikayesi anlatılan Arslan'ın ablası ve akrabaları ile davetliler katıldı.



Film, 6 Mart'ta sinemalarda vizyona girecek.

