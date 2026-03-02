Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 14 operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, 13,7 kilogram skunk, 234 gram esrar, 7 gram metamfetamin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 14 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.