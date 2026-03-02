Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, "silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara" yönelik 23 Şubat-02 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 2 AK-47 piyade tüfeği, 8 av tüfeği, 3 tabanca, 350 tabanca fişeği ve 2 şarjörü, 72 AK-47 piyade tüfeği fişeği ile 5 şarjörü ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.