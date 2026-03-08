Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.

        Giriş: 08.03.2026 - 22:23
        Diyarbakır'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenledi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir okulda gerçekleştirilen programa, çok sayıda çocuk ve yakınları katıldı.

        İftar öncesi çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi, çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği İl Başkanı Veysi Çiçekli, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri yetimlere yönelik iftar programını bu yıl da gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çiçekli, şöyle konuştu:

        "Burada yaklaşık 1500 kişilik iftar verdik. İftar öncesinde etkinliklerimiz, aktivitelerimiz oldu. Çocuklarımız çok eğlendi, her birine hediyeler verdik. Yetimlerimizin yanındayız. Etkinliğimizin yanı sıra yetim ailelerimize gıda kolisi ve hediye çeki dağıttık."

        Çiçekli, yetim çocuklar ve ailelerinin güzel bir gün geçirdiğini belirterek, katkı sunan herkese teşekkür etti.

