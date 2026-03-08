Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:54
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.A. (60), İ.A. (49), F.A. (57) ve M.T.A. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı, 2 tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

