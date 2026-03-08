Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Kavgada, S.A. (60), İ.A. (49), F.A. (57) ve M.T.A. (26) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.



Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı, 2 tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

