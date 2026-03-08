Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" düzenlendi

        Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" düzenlendi

        Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının kadınları spora ve sosyal hayata teşvik etmek amacıyla 81 ilde "Evde, işte, filede, Türk kadını her yerde" sloganıyla hayata geçirdiği turnuvanın müsabakaları merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

        Turnuvada, aralarında öğrenci, ev kadınları da olan çeşitli mesleklerdeki kadınlardan oluşan 6 takım mücadele etti.

        Müsabakaların sonunda katılımcılara madalya verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Sur Şubesinden kadın ve gençlere seracılık eğitimi
        Türk Kızılay Sur Şubesinden kadın ve gençlere seracılık eğitimi
        Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
        Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
        Eşine destek olup 15 metrekarelik dükkanda kadınların gücünü gösteriyor
        Eşine destek olup 15 metrekarelik dükkanda kadınların gücünü gösteriyor
        8 Martta ihtiyaç sahibi kadınlara kıyafet desteği
        8 Martta ihtiyaç sahibi kadınlara kıyafet desteği
        Diyarbakır'da kadın muhtarlardan 8 Mart Kadınlar Günü çağrısı: "Kadın cinay...
        Diyarbakır'da kadın muhtarlardan 8 Mart Kadınlar Günü çağrısı: "Kadın cinay...
        Diyarbakır'da nesli koruma altında olan dağ keçileri görüldü
        Diyarbakır'da nesli koruma altında olan dağ keçileri görüldü