Türk Kızılay Sur Şubesinden kadın ve gençlere seracılık eğitimi

Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından "Serada Fide Yetiştiriciliği ve İstihdam Projesi" kapsamında kadın ve gençlere seracılık eğitimi verildi.





Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri proje kapsamında kadın ve gençlere yönelik uygulamalı eğitimler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.



Bu kapsamda ziraat mühendisi Dr. Edip Alas ile birlikte katılımcılara seracılık ve örtü altı yetiştiriciliği konusunda bilgi verdiklerini aktaran Sönmez, proje kapsamında özellikle kadın ve gençlerin tarımsal üretim süreçlerine katılımını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.



Eğitimlerle katılımcıların bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Sönmez, "Projemiz kapsamında geçen yıl ilkbahar döneminde en az 10 bin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz fidesi üreterek çiftçilerimize ücretsiz dağıtmıştık. Bu dönemde ise en az 5 bin fide üreterek yetim öğrencilerimizin yararına değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Bağcılık başta olmak üzere farklı tarımsal alanlarda eğitim ve proje çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Sönmez, projeye katkılarından dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Berekatoğlu'na teşekkür etti.

