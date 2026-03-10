Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 9 operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, operasyonlarda, 71 kilogram skunk, 58.2 kilogram esrar, 6 gram metamfetamin ve 22 uyuşturucu hap ele geçirildiği, 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

