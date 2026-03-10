Canlı
        Haberleri

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

        Diyarbakır'da yaşanan kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:59
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

        Diyarbakır'da yaşanan kovalamacada çalıntı motosikletle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

        Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde dün akşam yunus ekiplerince yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarında bulunulan plakasız motosikletin sürücüsü E.C.İ. kaçmaya başladı.

        Yaşanan kovalamacada motosikletle çarpışan motosikletteki polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazanın ardından kaçan şüpheli E.C.İ. yakalandı.

        İncelemede, şüphelinin ehliyetsiz olduğu, çalıntı motosiklet kullandığı ve başka bir suçtan arandığı tespit edildi.

        Çeşitli ihlallerden 329 bin 746 lira ceza uygulanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

