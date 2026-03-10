Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da minik öğrencilerin okuduğu hikayeler hastalara moral oluyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde minik öğrenciler hastanede uzun süre tedavi gören hastaları ziyaret ederek, onlara hikaye ve roman okuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da minik öğrencilerin okuduğu hikayeler hastalara moral oluyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde minik öğrenciler hastanede uzun süre tedavi gören hastaları ziyaret ederek, onlara hikaye ve roman okuyor.

        Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik değerler eğitimi kapsamında "Hastalara Moral İçin Kitap Okuyalım Projesi" hazırlandı.

        Proje, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yönetiminin de desteğiyle hayata geçirildi.

        Bu kapsamda minik öğrenciler haftanın belirli gün ve saatlerinde öğretmenleri eşliğinde hastanede palyatif bakım servisinde uzun süre yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ediyor.

        Görüştükleri hastalara hikaye ve roman okuyan öğrenciler onlara moral oluyor.

        - "Öğrencilerimizin bu duyguyu yaşamalarını istiyoruz"

        Sınıf öğretmeni İbrahim Kösem, AA muhabirine, proje kapsamında hastane yönetiminin uygun gördüğü belirli gün ve saatlerde öğrencileriyle hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Hijyen kurallarını da göz önünde bulundurarak bu ziyaretleri dönüşümlü şekilde 5-6 öğrenci ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Kösem, öğrencilerin yatan hastalara hikaye okuduğunu belirtti.

        Kösem, bu buluşmanın hem hastaları hem de öğrencileri mutlu ettiğini anlatarak, "Öğrencilerimiz, dayanışma, yardımlaşma, empati, merhamet gibi milli ve manevi değerleri yaşayarak edinmektedir. Bu ziyaretlerde hastalarımızın yüzünde bir tebessüm oluşmaktadır. Aileler de bu projeden dolayı çok mutlular. Okul ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bu projenin devam etmesini istediklerini dile getiren Kösem, "Öğrencilerimizin bu duyguyu yaşamalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Kitap okuyunca hastalar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum"

        Okulun 2. sınıfında öğrenim gören 8 yaşındaki Sarya Yılmaz, hastalara kitap okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Yılmaz, "Benim için çok güzel bir duygu. Hastalara kitap okumak çok güzel." dedi.

        Nergis Arslan ise projede gönüllü olarak yer aldığını anlatarak, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okuyunca hastalar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Çocuklarımızın sesi hastanemize ve hastalarımıza neşe kattı"

        Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan ise minik öğrencilerin bu proje sayesinde düzenli bir şekilde hastaneye gelerek, hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

        Projeden bütün hastaların ve yakınlarının memnun olduğunu ifade eden Uyan, bu ziyaretlerin hastalara da iyi geldiğini belirtti.

        Uyan, bu moral ve motivasyonun hastaların klinik durumunu iyileştirmeye yönelik de etki sunduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

        "Ramazan boyunca hastanemizdeki yatan hastalarımıza bu kitap okuma etkinliği sürecek. Çocuklarımızın sesi hastanemize ve hastalarımıza neşe ve umut kattı. Etkinlik sırasında hastalarımızın duygusal anlar yaşanması, yüzlerindeki tebessüm ve sevinç bizi gerçekten çok mutlu etti. Çocuklarımızda da bu şekilde empati ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç artışı sağlanıyor."

        Hastanede tedavisi süren hastalardan 44 yaşındaki Resul Bekçi, solunum sıkıntısı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tedavisinin sürdüğünü belirterek, kendilerini ziyaret eden minik öğrencileri gördüğünde çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Öğrencilerin ikinci kez kendisini ziyaret ettiğini anlatan Bekçi, "Çocukları görünce çok seviniyorum. Bana kitap okudular. Bunu hiç unutmayacağım. Bu tür etkinliklerin daha da artmasını istiyorum. Çünkü bu tür etkinlikler bizi hayatta tutuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        X, bir yılda 800 milyon hesabı askıya aldı
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında çok sayıda silah ve aparatı ele geç...
        Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında çok sayıda silah ve aparatı ele geç...
        Diyarbakır'da 129 kilo uyuşturucu ve hap ele geçirildi: 21 şüpheliye yasal...
        Diyarbakır'da 129 kilo uyuşturucu ve hap ele geçirildi: 21 şüpheliye yasal...
        Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün geçirildi, 48 şüpheliye yasal i...
        Diyarbakır'da çok sayıda gümrük kaçağı ürün geçirildi, 48 şüpheliye yasal i...