        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        "Mevsimsel yağışlarla artacak sivrisineklere karşı erken mücadele başlatılsın" uyarısı

        OSMAN BİLGİN - Mevsimsel yağışların sivrisinek oluşumunu artıracağına dikkati çeken uzmanlar bu yıl belediyelerin larvayla mücadeleyi erken başlatması uyarısında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, son dönemlerde artan yağışların son derece sevindirici olduğunu, yağışların bereketi artıracağını ancak sivrisinek oluşumu ile bazı hastalık risklerini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

        Satar, şehir merkezlerinde özellikle sitelerde bulunan havuzlardaki su birikintilerinin kurutulması ya da erken dönemde ilaçlanması gerektiğini ifade ederek, belirli bir sıcaklıktan sonra sivrisineklerin buralara yumurta bıraktığını belirtti.

        "Larvalarla erken dönemde mücadele edilmezse daha sonra ortaya çıkacak ergin sivrisineklerle mücadele etmek çok daha zor oluyor. Bu yıl ülkemizde yağışlar iyi seviyede. Birçok site ve yerleşim alanında su birikintileri görüyoruz. Söz konusu su birikintilerinin kurutulması ya da belediyeler tarafından erken dönemde mücadele çalışmalarının başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Satar, küçük bir su birikintisinin bile sivrisineklerin çoğalmasına zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

        - "Küçük su birikintilerinde bile sayıları binlere ulaşabilir"

        Satar, yarım kova suyun içinde bile binlerce sivrisineğin ergin hale gelebileceğini dile getirerek, sivrisinekle mücadelenin aslında yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

        Sıcaklık yükseldikçe sivrisineklerin üreme ihtimalinin de arttığına dikkati çeken Satar, bu nedenle mücadeleye erken başlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

        Satar, "Küçük su birikintilerinde bile sivrisinek çok sayıda üreyebilir ve sayıları kısa sürede binlere ulaşabilir. Bu nedenle sitelerde bulunan havuzların erken dönemde boşaltılması gerekiyor." dedi.

        - "Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra mücadele şansı çok az"

        Su birikintilerine erken müdahalenin halk sağlığı açısından önem taşıdığını kaydeden Satar, "Üreme başlamadan bu suların tahliye edilmesi ya da erken dönemde ilaçlama yapılması gerekiyor. Hava sıcaklığının 15 derecenin üzerine çıkmasıyla bu alanlarda larvalar görülmeye başlayabilir. Bu durumda sivrisinek sayısı kısa sürede çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Sivrisinekler ergin hale geldikten sonra ise bunlarla mücadele etme şansı çok az. " diye konuştu.

        - "En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek"

        DÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Araç ise küresel iklim değişikliğinin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

        Her yağışın ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte haşerelerde yoğunluk görülebildiğine işaret eden Araç, şunları söyledi:

        "Yağışların olduğu dönemlerde sivrisinek, kara sinek ve diğer haşerelerde ciddi artış oluyor. Özellikle çukur bölgelerde, bazı bataklıklarda nemli hava ve topraktan kaynaklanan sivrisineklerin yumurtalarını oraya bırakması söz konusu oluyor. Önümüzdeki dönemde sinek artışı bekliyoruz. En tehlikeli hayvanın ne olduğu sorulduğunda çoğu kişi aslan ya da kaplan gibi yırtıcı ve büyük hayvanları düşünebilir. En tehlikeli hayvan aslında sivrisinek çünkü dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon insan sivrisineklerin bulaştırdığı hastalıklardan dolayı ölüyor."

        Haşerelerden korunma yöntemlerine değinen Araç, açık alanlara gidildiğinde sivrisinek kovucu kremlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

        Araç, cibinlik kullanmanın, uzun kollu kıyafetleri tercih etmenin de sivrisineklere maruz kalmayı azaltabileceğini anlatarak, ev ve iş yerlerinde pencerelere sineklik takılmasının da basit ama etkili önlemler arasında yer aldığını kaydetti.

        - "Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor"

        Oluşan su birikintilerinin temiz tutulmasının da önemli olduğuna vurgu yapan Araç, şu uyarılarda bulundu:

        "Şehirleşmenin artmasıyla birlikte süs havuzları ve yüzme havuzları gibi alanlar sivrisineklerin kullandığı bataklık gibi alanlar oluyor. Bu alanların, kullanılmadığı dönemlerde temiz tutulması, boşaltılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması önem taşıyor. Sivrisinek kaynaklı hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yüksek ateş, vücutta döküntü, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve krampların arttığı dönemlerde, özellikle sivrisineğin çoğaldığı yerlerde yaşıyorsak bunun sivrisinek ile taşınan bir hastalık olabileceğini düşünüp, doktora başvurmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Dicle'nin İzinde: Kültürel ve Ekolojik Hatırlamalar" sergisi...
        Diyarbakır'da "Dicle'nin İzinde: Kültürel ve Ekolojik Hatırlamalar" sergisi...
        Erkek arkadaşının öldürdüğü öne sürülen Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak...
        Erkek arkadaşının öldürdüğü öne sürülen Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak...
        Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 4 yaral...
        Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1'i ağır 4 yaral...
        Bulvarlar süs armutlarıyla görsel şölene dönüştü
        Bulvarlar süs armutlarıyla görsel şölene dönüştü
        Diyarbakır'da 15 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da 15 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralan...
        Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralan...