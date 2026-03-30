Diyarbakır'da silahla karısını öldüren ve akrabasını yaralayan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde karısını silahla öldürdüğü, akrabasını yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Şeyh Şerafettin Mahallesi'ndeki evinde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle karısı Ö.D'yi öldürdüğü, akrabası A.T'yi yaraladığı iddiasıyla M.D. hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
