“Türk ordusu her türlü zorlukların üstesinden gelecektir”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, teröre karşı yapılan Barış Pınarı Harekatının, ülke için zorunlu hale geldiğini ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle başlayan harekatı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, harekatın PKK, YPG, PYD terör örgütlerinin bölgeden temizlenip ve bitirilmesiyle hem ülkenin menfaati hem de Suriye’de yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenlerin bölgede huzura kavuşacaklarını belirtti. Teröre karşı yapılan operasyonun ülke için zorunlu hale geldiğini ve ülkenin güvenliği için yapılan operasyonun başarıya ulaşacağını kaydeden Gündüz, “Biz bu alınan kararı şehit aileleri ve gaziler olarak destekliyoruz ve ordumuza başarılar diliyoruz. Haklı olduğumuz davamızda sonuna kadar terör ve terör örgütlerine karşı yapılan her türlü mücadelede yapılacaktır. Bu operasyon sonucunda ülkemizde misafir olan Suriyeliler vatanlarına dönecektir. Bu operasyon başta kendi ülkemizin menfaatine ve Suriye devletinin toprak bütünlüğüne fayda sağlayacaktır. Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Özel Harekat Polislerimize, Güvenlik Korucularımıza ve operasyonlara katılan bütün birimlerimize başarılar diliyoruz" dedi.



HDP'li vekile sert tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz açıklamasında HDP'li vekile sert tepki gösterdi. Gündüz, "Barış Pınarı Harekatına destek veren siyasi partiler biz şehit ve gazi ailelerini memnun etmiştir. Ancak HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Barış Pınarı Harekatına işgal girişimi diyerek, küstah alçak ve şeref yoksunu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu şeref yoksunlarının gazi meclis çatısı altında siyaset yapması halkımıza yapılmış en büyük zulümdür. Bu yapılan Barış Pınarı Harekatından rahatsız olan HDP denilen terör destekçileri ve PKK terör örgütünden muhakkak bunun hesabı bir gün sorulacaktır. Bu gazi meclisinde yaptığınız çirkin açıklamalar cezasız kalmayacaktır. Sizin desteğiniz o hainleri kurtarmayacaktır. Türk ordusu her türlü zorlukların üstesinden gelecektir. Güvenli bölge oluşturulacak ve ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlar kendi topraklarına dönecektir. Biz şehit aileleri ve gaziler devletimizin, ordumuzun ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı her türlü kararın arkasındayız. Yüce Rabbim ordumuzu, askerimizi, polisimizi ve güvenlik koruyucularımızı korusun ve güç kuvvet versin” diye konuştu.

