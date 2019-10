Diyarbakırlı genç, doğu batı arasındaki kardeşliğin hikayesini yazdı

Diyarbakırlı 29 yaşındaki Engin Temiz, İzmir’de tıp okuyan Diyarbakırlı bir öğrencinin hikayesini Dicle’nin Gözyaşları isimli kitabında ele alarak doğu ve batı arasındaki kardeşliğe değindi.

Diyarbakırlı, Engin Temiz daha önce FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlığı dile getiren bir şiir yazdı. Temiz şimdi ise Diyarbakırlı tıp öğrencisinin İzmir’e uzanan hikayesini elle aldı. Yaklaşık 5 yılda kitabını tamamladığını kaydeden Temiz, "10 bin adet basım ile okuyucularıma tekrardan merhaba diyorum. Daha önce 15 Temmuz darbe girişiminde her birimizin dik duruşunu gösteren şiiri yazmıştım. Şimdi ise Diyarbakır’dan İzmir’e giden tıp öğrencinin hikayesini ele aldım. Burada vurgulamak istediği doğu batı arasındaki kardeşliğimizdir. Diyarbakır ile İzmir arasında gelişen bu hikaye kardeşliğin, birlikteliğin ve barışın en güzel örneklerinden bir tanesidir” dedi.

Engin Temiz daha sonra, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazdığı şiiri okudu. Temiz'in "Şahadet" adlı şiirinin bir bölümü şöyle:

"Ey gazi ulusum, sen olacaksın daim kahraman, inmez bayrak, susmaz ezan, baki bu vatan, İşte sana rehber dilinde Allah, göğsünde iman, Bakıyor sana resul ve ardında binlerce Müslüman, ahir zaman zelzelesi bu milleti temelden sarsar, cühela kılık değiştirmiş kadim ırkıma ne yazar, o an şahlansın ellerin, kimse görmez o seni duyar, asırlardır benimdir, teslim olmaz asla bu diyar, Nemrut'un neslindendir bu bedbaht, hayasız düşman, göz dikmiş yurduma kendini bilmez üç beş şeytan, durma istiklal senin, ayaklarınla sallansın cihan, o zaman belki, şefaatçi olur sana Resuli Zişan, ümitsiz olma kuruldu ardında dualarla mahşer, durma haydi al peygamber elinden bir tas abı Kevser, toplanmış ceddi bilmem kin, düşmanlık, ihanet, haç ile hilalin savaşıdır bu, kopacak, yakındır kıyamet, ne kutsal yoldur, bu fışkırır her yerinden rahmet, dalgalan al bayrağım elbet nasip olur şahadet."

DİYARBAKIR 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.