Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Binanın 2'nci katından düşen işçi ağır yaralandı

DHA

DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı. 

DİYARBAKIR'da dış cephe boyasını yaptığı binanın 2'nci katındaki iskeleden düşen Ramazan Çetinkaya (38), ağır yaralandı. 
Olay, öğle saatlerinde Kooperatifler mahallesinde meydana geldi. 7 katlı binanın 2'nci kat dış cephe boyasını yapan Ramazan Çetinkaya, iskelede dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Çetinkaya, arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DİYARBAKIR

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:18
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş
YEREL HABERLER Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları ...
(Düzeltme) Diyarbakır’da servis aracı kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Diyarbakır’da servis aracı kaza yaptı: 5 ...
Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Avukat eşini öldürmüştü, tutukluluk halinin devamına ...
Bingöl'de çalınan hayvanlar Diyarbakır'da bulundu
YEREL HABERLER Bingöl'de çalınan hayvanlar Diyarbakır'da bulundu
Hayvanları almak için geldiler, çalıp kaçtılar
YEREL HABERLER Hayvanları almak için geldiler, çalıp kaçtılar
12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi çobanlık yaparken ...
HDP önündeki eylemde 63'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 63'üncü gün
Uzmanlardan grip aşısı uyarısı Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit: "Bu yıl mutlaka girip aşımızı yaptırmamız lazım" “Grip mikrobunda influenza virüsünde değişik bir takım antijenler var, bunlar değişik adlarla bazen çok ciddi anlamda ölümcül durumlara yol açabilir”
YEREL HABERLER Uzmanlardan grip aşısı uyarısı Prof. Dr. Abdurrahman ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 63'üncü gününde Annelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 63'üncü ...
Güneydoğu'nun kuş cenneti Hevsel
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun kuş cenneti Hevsel
Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 5 yaralı
Servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 5 işçi yaralı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile taksi çarpıştı: 5 işçi yaralı
12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan katil zanlısı yakalandı Kasten adam öldürme suçundan arama kaydı bulunan katil zanlısı 12 yıl sonra sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 12 yıl kılık değiştirip sahte kimlikle çobanlık yapan ...
Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Lice'de 220 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’da 220 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 220 kilogram esrar ele geçirildi
Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı
YEREL HABERLER Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da yaşlı adam eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yaşlı adam eşini bıçaklayarak öldürdü
Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, düğünden dönenlerin aracına çarptı: 11 ...
TFF 2. LİG Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Başkent Akademi: 1
YEREL HABERLER TFF 2. LİG Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Başkent ...
Amed Sportif Faaliyetler - Başkent Akademi FK: 2-1
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler - Başkent Akademi FK: 2-1
Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım seferberliği
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenden muhtaç öğrenci ve ailelere yardım ...
Beyoğlu'ndan kelebek hastası minik kardeşlere anlamlı destek
YEREL HABERLER Beyoğlu'ndan kelebek hastası minik kardeşlere anlamlı ...
Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Terör yandaşları vatandaşlara korku dolu anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X