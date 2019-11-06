MİL Sağlık-Sen Diyarbakır Temsilcisi Gökalp: “Sağlık çalışanlarının sorunlarını asgariye indireceğiz”

MİLSEN'e bağlı MİL SağlıkSen Diyarbakır temsilcisi Fatma Gökalp, amaçlarının sağlık çalışanlarının sorunlarını asgariye indirerek daha rahat bir ortamda hizmet sunmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

MİL SağlıkSen Diyarbakır temsilcisi Gökalp sendikaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurucu arkadaşları ile birlikte görevlerini en iyi şekilde yapmak için bütün güçleri ile çaba sarf ettiklerini belirten Gökalp, “Bilindiği üzere, gerek ilimiz ve bölgemiz ve gerekse ülkemiz genelinde sağlık çalışanlarının sorunları var. Başta sağlık çalışanlarımızın uğradıkları şiddet olmak üzere, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi yaşanan hayati sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemek amacıyla kurduğumuz MİLSEN Konfederasyonu’na bağlı MİL SağlıkSen’e gösterilen ilgi, her geçen gün artıyor. Ahlaklı, adaletli, maneviyatlı, ilkeli ve liyakatli bir düzen için yola çıktık. Merkezi Ankara’da bulunan sendikamız, Mayıs 2019 yılında kurularak, sendikal çalışmalarına çok yönlü olarak start verildi. Manevi, ilkeli ve liyakatli sendikacılık anlayışıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, kısa zaman zarfında geldiğimiz nokta, bizim son derece umut verici. Ahlaklı, adaletli ve liyakatli yeni bir kamu düzeni için yola çıktık. Genel Başkanımız Şenol Gemici’nin sık sık vurguladığı gibi, yüreğimize yürek koyacak, tüm kamu çalışanı memur arkadaşlarımızı bizimle gönül bağı kurmaya davet ediyoruz. Hak ve adalet arayışımız, bizim çıkış noktamız” diye konuştu.

DİYARBAKIR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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