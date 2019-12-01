Amed Sportif Faaliyetler - Yeni Çorumspor: 3-2

-STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Hasan Avcı, Emir Eray Eyisoy, Mustafa Han

AMED SPORTİF FAALİYETLER: AbdulazizYüksel, Oğuz, Hasan, Tolga, Bünyamin, Muhlis (Dk. 88 Mehmet Erkut), Onur, Mansur, Hüseyin (Dk.68 Bulut), Furkan (Dk.80 Muhammet Yılmaz)

YENİ ÇORUMSPOR: OnurErtuğrul, Osman, Eren, Mert, Kerem, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk.54 Mikail), Muhammed Çoban (Dk.83 Emrah), Berat Ali (Dk.80 Hakan), Murathan, Fatih

GOLLER: Dk.26 (pen) Furkan, Dk.44 Tolga, Dk.54 Muhlis, (Amed Sportif), Dk.11 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk.61 Fatih (Yeni Çorumspor)

KIRMIZI KART: Dk.7 Mert, Dk.90 Ertuğrul (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Amed Sportif), Muhammed Çoban, Kerem, Osman, Murathan ( Yeni Çorumspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 15'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Yeni Çorumspor'u 3-2 yendi.

7'nci dakikada Yeni Çorumsporlu Mert, orta saha mücadelesinde Oğuz'a sert müdahalede bulununca kırmızı kartla cezalandırıldı.

11'inci dakikada Yeni Çorumspor sol taraftan Murathan ile köşe atışı kullandı. Murathan'ın ceza alanına doğru havalandırdığı topa iyi yükselen Muhammed Rıdvan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağa ağlarla buluşturdu: 1-0.

26'ncı dakikada Amed Sportif, Hüseyin ile sağdan köşe atışı kullandı. Hüseyin'in ceza alanına gönderdiği topa Yeni Çorumsporlu Osman elle müdahale edince hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu Furkan gole çevirdi: 1-1.

44'üncü dakikada Furkan´ın şık ara pasında hareketlenen Tolga yerden plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

54'üncü dakikada Amed Sportif solda Onur ile atak geliştirdi. Onur'un yerden ceza alanına doğru gönderdiği topu Muhlis filelere gönderdi: 3-1.

61'inci dakikada Eren'in ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fatih, yerinde bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma, ev sahibi Amed Sportif Faaliyet'lerin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın bitiminin ardından Çorumspor'lu Ertuğrul yaptığı itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.



DİYARBAKIR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:42

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YATSI 18:28

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