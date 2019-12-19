HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti

HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Büroİş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç'i ve Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'ü il başkanlığında ziyaret ederek gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HAKİŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçiler için çalışmaların devam ettiğini, gerek kamu çerçeve protokolü gerekse asgari ücret konusunda işçiler ile ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

HAKİŞ Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Genel Başkan Arslan'a Diyarbakır’a yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederek, KİT'ler ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde çalışan işçilerin sorunlarına değindi.

Öz Büroİş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ise, Arslan'ın Diyarbakır’a yapmış olduğu ziyareti çok anlamlı bulduklarını ifade ederek, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D’li işçilerin sorunlarına ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

DİYARBAKIR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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