Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yaşlı ve hasta bakımı kursu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlı ve hasta vatandaşların sorunlarını gidermek ve onlara bakacak kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla MEB sertifikalı ücretsiz yaşlı ve hasta bakımı kursu açıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaşlılara bakım yapacak kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla İŞKUR destekli yaşlı ve hasta bakımı kursunu açtı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Yaşlı Biriminde ücretsiz verilecek kursu başarıyla tamamlayanlara MEB onaylı sertifika verilecek. Sınırlı sayıda kayıt alınacak kursa 1740 yaş arası erkek adaylar faydalanabilecek.

Hasta ve yaşlı bakımı kursunda, evde veya kurumda yaşayan yaşlı ve hastanın fiziksel psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ile ilgili bilgiler vermek, bilinçli davranmalarını, onlara rehberlik yapabilmelerini ve iyi iletişim kurabilmelerini sağlamak, bu alanda profesyonel bilgi, beceri ve davranışlar kazandırmayı amaçlıyor. Uygulamalı ve teorik bilgilerin verileceği kursta, yaşlılığın tanımı ve özellikleri, yaşlıların rehabilitasyonu ve ihtiyaçları, yaşlıların günlük bakımı, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamalar, yatak yarası tedavisi ve korunma yolları, sürgü, derece, nabız ve solunum, hastayı rahatlatma teknikleri ve kullanılan araçlar, hasta ve yaşlılarda beslenme, pansumanlar, kanamalar ve ilk yardım, suni teneffüs ve kalp masajı gibi çeşitli dersler gösterilecek. Başvuruların, 1720 Ağustos tarihleri arasında Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan Yaşlı Birimine yapılacağı ifade edildi.

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