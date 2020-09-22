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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da tescilli Karacadağ Pirinci hasadı başladı

İHA

Diyarbakır’da tescilli Karacadağ Pirinci hasadı başladı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır’ın coğrafi işaretli tescilli Karacadağ Pirinci hasadını başlattı.
Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Çınar ilçesi Yarımkaş köyü'nde “Karacadağ Pirinç Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi. 2018 yılında coğrafi işaret tescili alan ve Karacadağ havzası ile, Çınar, Hazro, Çermik ve Kocaköy’de üretimi gerçekleştirilen Karacadağ Pirincinin hasadı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun yaptığı ilk hasatla başladı. Bölgedeki toprak yapısı ve sulama suyuna gösterdiği uyum ile tarımında kullanılan sulama suyunun özellikleriyle diğer pirinç çeşitlerinden ayrılan aynı zamanda hem bu özellikleri hem de tarıma elverişli olmayan taşlık alanlarda dahi yetiştirilebildiğinden dolayı Diyarbakır ve ülkenin ekonomisine katkı sunan Karacadağ Pirincinin hasadını başlatan Karaloğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Volkanik taşlar arasından doğal lezzet
Diyarbakır'ın çalışkan insanları emeği ile alın teriyle taşların arasında tarım faaliyeti yaptıklarını aktaran Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’ımız gerçekten bir üretim merkezi, özellikle tarımsal üretimde dünyanın en verimli toprakları üzerindeyiz. Geçen Mısır hasatında da söylemiştim, yukarı Mezopotamya'da bereketli hilalin tacındayız. Şu anda bulunduğumuz alan Karacadağ bölgesi. Değerli arkadaşlar, Karacadağ Diyarbakırlılar için sadece sönmüş bir volkan değildir. Karacadağ binlerce çiçeğin, böceğin de yaşam alanıdır. Karacadağ medeniyetler beşiği, kadim bir kültür, şiir, tarihtir Diyarbakırlılar için. Şu anda bulunduğumuz alanı görüyorsunuz bir volkanik püskürtme den geri kalan taşlarla dolu bir alandayız. Ama bu alanda Diyarbakır'ın çalışkan insanları emeği ile alın teri ile bu taşların arasında tarım faaliyeti yapıyorlar hem de çok özel bir tarım faaliyeti, çeltik yetiştiriyorlar. Diyarbakır'ın dışında birisine Diyarbakır'da çeltik yetişiyor desek belki çok fazla inanmak istemez. Ama Karacadağ bölgesinde bu bölgedeki köylerimizde bu bölgeye özgü Karacadağ pirinci olarak bildiğimiz çok özgün bir ürünümüz var. Az önce hem orakla hem makine ile hasatını yaptığımız Karacadağ pirincimizde Diyarbakır’ımızın çok özgün Diyarbakır'a mahsus bir ürün ve coğrafi işareti var tescilli bir ürün. Diyarbakır'daki bu Karacadağ pirincini çeltiğini diğer bölgelerdeki çeltikten pirinçten ayıran özellikler de var. Birincisi Karacadağ’ın bazaltik topraklarında yetiştiği için organik değeri yüksek aynı zamanda bizim burada çiftçimiz diğer bölgelerdeki kültür çeltiğinde olduğu gibi bir tava sistemi sulama yapmıyor. Bu bölgedeki sulama doğal sulama. Karacadağ’ın kar sularından ve kaynak sularından gelen ve sıcaklığı 8 ile 10 derece olan soğuk bir su ile çeltiği suluyor. Diğer bölgelerde kültür çeltiği yapılan yerlerde 18 derecenin üzerinde olması gerekiyor su sıcaklığının ancak bizim bölgemize özgü Karacadağ pirincinde 8 ile 10 derecelik soğuk kar suları ile bu çeltik sulandığı için zaten lezzetli ve doğallığı yüksek” dedi.

"Devlet destekleri devam ediyor"
Karacadağ çeltiğine devletin de desteği olduğunu vurgulayan Vali Karaloğu, “Şu anda mazot ve gübre desteği 66 liralık dönüm başına mazot ve gübre desteği var devletimizin. Aynı zamanda 10 kuruşta kilogram başına destekleme fiyatımız var ve her sene bölgede Karacadağ pirincinin hasatı artıyor 2016'da 5 buçuk ton olan üretim geçen sene 7.6 bin tona çıkmış inşallah bu sene verimli. Özel bir ürün Karacadağ pirinci bunu İnşallah tabii coğrafi işaretlerin olması önemli bir kazanım ama bu yetmez Karacadağ pirincinin hem marka değerini yükseğe çekmemiz gerekiyor hem de diğer pirinçlerin Karacadağ pirinç adı altında satılmasına da engel olmalıyız. Yani sadece bu bölgede özgün bu bölgede yetişmiş olan pirincin Karacadağ pirinci olarak piyasaya sürülmesini de denetlemeniz gerekiyor ki hem kalitesini hem de çiftçimize olan gelir miktarını arttıralım. Bugün tarla ve hasat gününe katıldığımız çiftçilerimize hasatlarının bereketli olmalarını diliyorum” diye konuştu.

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