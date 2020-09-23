Çüngüş’te uyuşturucu operasyonu

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Keleşevler Mahallesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. ve H.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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