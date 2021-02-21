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Evlat nöbetindeki anneden, Gara'ya giden HDP'li Taşdemir'e tepki

DHA

Evlat nöbetindeki anneden, Gara'ya giden HDP'li Taşdemir'e tepki


Serhat ÖZDEMİRNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 206 aile, eylemlerini 538'inci günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara bölgesinde gittiğini açıklamasının ardından 7 yıl önce 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçırılan oğlu Eren için eylemini sürdüren anne Fadime Aksu, Gara Dağı'ndaki şehitlerden Taşdemir'i sorumlu tuttuklarını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları
Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.
'ONLAR BİZE DÜŞMAN GERİ DÖNÜN, GELİN'
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam katıldığı bir televizyon programında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara Dağı'na gittiğini açıklamasını değerlendirdi. Gara'daki şehitlerden HDP'li Taşdemir'i sorumlu tuttuklarını söyleyen Aksu, "Şehitlerimiz oldu, Allah onlara rahmet eylesin. Allah bize bir daha böyle bir günü yaşatmasın. Devletimize, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, asker ve polisimize çok teşekkür ediyoruz her zaman yanımızda oldular. Gara'ya giden milletvekiline soruşturma açıldı. Onun yüzünden bunlar böyle oldu. Onların da evladı varsa onlara, Allah evlat acısı yaşatsın. 6 yıldır biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Eren yavrum, 13 şehidimiz oldu. Onlar yaptılar. Onlar bizlere düşman, geri dönün gelin. Bütün çocuklar gelsin. Onlar bizim düşmanımız sen polisime askerime güven" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Nurettin FİDANCAN
2021-02-21 13:23:37

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