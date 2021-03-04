Diyarbekirspor şampiyonluğa koşuyor

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor'u 10 yenen zirvedeki yerini korumanın sevincini yaşıyor.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, engelleri tek tek aşarak şampiyonluğa doğru yol aldıklarını söyledi. Kızılcabölükspor maçının çetin bir mücadeleye sahne olduğunu ifade eden Avşar, "Engelleri tek tek aşarak Diyarbakır’ımızın 8 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirmeye doğru emin adımlarla yürüyoruz. Zafere giden yol taşlarla ve dikenlerle doludur. Her maçımız final havasında geçiyor. 3. Ligdeki 4 grup içerisinde takım sayısı az olan grupta olmamıza rağmen tüm gruplar arasında en fazla puan toplayan takım biziz. 21 maçta sadece 2 kez yenildik ve 13 hafta lider kaldık. İnşallah 9 hafta sonra şampiyonlukla tatlandıracağız. Kızılcabölükspor maçı çetin bir mücadeleye sahne oldu. Sahada görev yapan 16 oyuncumuzun 9'u sarı kart gördü. Hakemlerin kötü yönetimine rağmen ilahi adalet tecelli etti ve son anlarda golü bularak lider gittiğimiz Denizli’den lider döndük. Çok mutluyuz. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ederiz, galibiyeti büyük Diyarbakır halkına hediye ediyoruz. Haftaya Yeşilyurt Belediyespor ile gerçek bir final oynayacağız. Tüm gücümüzle mücadele edip bu engeli de Allah’ın izniyle aşacağız” dedi.

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