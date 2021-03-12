Kayapınar Belediyesinden anaokullarına oyuncak kütüphane desteği

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki 8 anaokuluna oyuncak kütüphane yapıldı.

Kayapınar Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki Minik Adımlar, Gökkuşağı, Esma Ocak, Adalet, Evliya Çelebi, Nafiye Ömer Şevki Cizrelioğlu, Neşeli Yüzler ve Prof. Doktor Fuat Sezgin anaokullarındaki sınıfların duvarına raflar monte edilip raflara da hikaye kitapları ve çeşitli oyuncaklar konuldu. Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ile Minik Adımlar ve Gökkuşağı anaokullarına ziyaret eden Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, oyuncak kütüphanelerini inceledi.



"Çocukların zihinsel gelişimine katkı sunmak istedik"

Çocukların zihinsel gelişimine her anlamda katkı sunmak istediklerini dile getiren Kaymakam Koç, çalışmayı çocukların sağlıklı şekilde büyümeleri ve gelişmelerine katkı sağlamak, onlara oyun oynama imkanı vermek amacıyla yaptıklarını söyledi. Kaymakam Koç, "Çocuklarımızın eğitimlerinde potansiyellerini ortaya koyarak hayat boyu başarılı olmalarını sağlamanın araçlarından biri de oyuncaklardır. Bazı ailelerimizin ekonomik koşullarının uygun olmaması, eğitici oyun materyallerinin yetersizliği gibi nedenler, çocuklarımızın potansiyellerini geliştirmelerine engel oluşturmaktadır. Bunun için hizmete sunduğumuz oyuncak kütüphanesinin çocuklarımızın gelişiminde önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çocuklarımız buradaki oyuncaklarla hem oynayacak hem de öğrenecekler" dedi.

Oyuncak kütüphanelerine kavuşan minikler, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'a teşekkür etti.

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