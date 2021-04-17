Diyarbakır’da parkta silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde önceki gün iki grup arasında çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaraladıktan sonra gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi’nde bulunan sokakta meydana gelmiş, sözlü olarak tartışan grup daha sonra çocuk parkına giderek burada tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Yaşanan silahlı kavgada S.P. ile Ş.P., S.I. tarafından açılan ateş sonucunda yaralanırken yaralılar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavganın ardından kaçan şüpheli S.I.’nın kimlik bilgileri tespitinden sonra olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.I., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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