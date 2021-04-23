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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Kaymakamı Koç esnafla bir araya geldi

İHA

Kayapınar Kaymakamı Koç esnafla bir araya geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Ramazan ayına rağmen ilçe genelinde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Koç, Fırat Bulvarı esnaflarıyla bir araya gelerek, hem Ramazan aylarını kutladı hem de hayırlı işler dileğinde bulundu.
Esnafları kapı kapı gezen Kaymakam Koç, görüş, talep ve önerilerini de yerinde dinledi. Fırat Bulvarındaki esnaflarla bir araya gelip hem Ramazan aylarını kutladıklarını hem de hayırlı işler dileğinde bulunduklarını belirten Kaymakam Koç, “Esnafımızın taleplerine hızlı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, esnafımızın görüşlerini çok önemsiyoruz. Çünkü sorunları en iyi o bölgede yaşayan esnaf kardeşlerimiz biliyor. Ziyaretlerimizde hem esnaf kardeşlerimizle sohbet ediyor hem onların istek ve taleplerini dinliyoruz hem de yaptığımız çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu tür ziyaretler daha çok anlam kazandı. Hep birlikte zorda darda kalan insanlarımıza nasıl yardımda bulunabiliriz, bunları da konuşma fırsatımız oluyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşım ayı olan Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmek gerektiği inancındayım. Bu tür buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Esnaf kardeşlerimizle buluşmaya, sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye, bilgi paylaşımında bulunmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Bu vesile ile korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde hareket eden tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatır, sağlıklı günlere kavuşuruz. Allah hepimizi bu mübarek ayın güzelliklerinden istifade edenlerden eylesin'' dedi.

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