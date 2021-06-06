Çocuk kardiyolojisi uzmanı Doç. Dr. Fikri Demir, korona virüs enfeksiyonu geçiren çocuklarda MISC belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk kardiyolojisi uzmanı Doç. Dr. Fikri Demir, korona virüs enfeksiyonu çocuklarda erişkinlerden daha hafif seyir göstermesine rağmen daha önce sağlıklı olan çocuklarda nadiren ciddi durumlara yol açabileceğini söyledi. Korona virüs kalp kası iltihabı miyokardit ve birçok organla birlikte kalbi de tutabilen iltihabi durumla karakterize olan MISC’ye neden olabileceğini açıklayan Doç. Dr. Demir, miyokarditin tek başına görülebileceği gibi MISC’nin kalp tutulumuyla birliktelik de kendini gösterebileceğini dile getirdi. Doç. Dr. Demir, "Hastalık adını Türkçeye çocuklarda gözlenen, birden çok organı tutabilen iltihabi durum olarak çevrilebilecek İngilizce ifadenin baş harflerinden almıştır ‘Multisystem Inflammatory Syndrome in Children’. Tipik olarak korona virüs enfeksiyonundan 36 hafta sonra ortaya çıkar. Belirtisiz korona virüs enfeksiyonu geçirenlerde de görülebilir. Genellikle 6 yaşından büyük çocuklarda ve genç erişkinlerde gözlenir. Hastalık ortaya çıktığında vücutta virüs bulunmaz. Sadece daha önce korona virüs enfeksiyonunun geçirildiğini gösteren testlerde pozitiflik saptanır. Bu hastalığın bütün organlarda görülebilen damar duvarı iltihabı ve korona virüs tarafından aşırı uyarılmış bağışıklık yanıtından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bulguları, uzun yıllardır bilinen Kawasaki hastalığına benzediği için MISC başlangıçta Kawasaki benzeri hastalık olarak adlandırılmıştır" dedi.



Birçok organı etkiliyor

MISC hastalığında deri, göz, kemik iliği, kalp, böbrek, akciğer, beyin, mide ve bağırsaklar etkileyebileceğini aktaran Doç. Dr. Demir, "Bu organlardan en az ikisinin etkilenmesi beklenir. Tutulan organlarla ilişkili kan değerlerinde ve yaygın iltihap göstergesi olan kan değerlerinde anormallikler gözlenir. Hastalığın belirtileri tutulan organa göre değişiklik gösterir. Hastaların çoğunda birkaç gün süren yüksek ateş vardır. Beraberinde halsizlik, uykuya meyil, düşkün görünüm, şiddetli karın ağrısı, kusma, ishal, gözlerde kızarıklık, ciltte döküntü, ağız içinde lezyonlar, el, ayak parmaklarında kızarıklık ve soyulma, nefes almada zorluk, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı görülebilir. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle apandisit zannedilerek ameliyat edilen çocuklar vardır. MISC’de kalp tutulumu olmak zorunda değildir. Tutulum olursa miyokardit, kalp kapağı, kalp zarı ve kalbi besleyen koroner damarların iltihabıyla kendini gösterebilir. Kalp tutulumu olduğunda göğüs ağrısı, çarpıntı, çabuk yorulma, nefes darlığı, ödem, kalp yetersizliği, kan basıncında düşüklük, şok tablosu ve nadiren ölüm gözlenebilir. Bu belirtilerin olmaması kalp tutulumunun olmadığı anlamına gelmez. Bu yüzden MISC ön tanısı alan bütün hastalar çocuk kardiyolojisi uzmanlarınca kalp tutulumu açısından değerlendirilirler. MISC tanısı konulan çocuklar hastaneye yatırılarak tedavi edilirler. Hastalık korona virüs enfeksiyonu sonrası geliştiğinden bizi korona virüsten koruyan maske 2 yaş üstü çocuklarda, mesafe, temizlik ve aşılanma gibi önlemler MISC’den korunmada da yararlı olabilir. Önümüzdeki dönemlerde korona virüs aşısının 12 yaş üstü çocuklara uygulanması planlanmaktadır" diye konuştu.

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