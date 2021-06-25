7’den 70’e pedal çevirdi

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Diyarbakır’da bir grup bisikletli her yaştan katılım ile pedal çevirdi.

Diyarbakır Pedaldaşlar Spor Kulübü önceki gün bir dizi etkinlik yaparak bisiklet turu düzenledi. Bisiklet turuna her yaştan katılımın olması görenlerin taktirini kazandı. Kent genelinde gerçekleşen turda renkli görüntüler ortaya çıkarken vatandaşlar spora teşvik edildi.

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