Kaymakam Öztürk, Kur’an Kursu öğrencileriyle sohbet etti

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camii Kebir'de açılan Kur'an kursunu ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Kurs hocalarından bilgi alarak öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk, Kur'anı Kerim eğitimi veren hocalara ve eğitimden faydalanan öğrencilere başarılar diledi.

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