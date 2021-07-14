Diyarbakır’ı Bismil ilçesinde kadın farkındalık eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Bismil İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadınlara yönelik farkındalık konferansları programı kapsamında bu hafta kadın ve moda konferansı düzenlendi. Harran Üniversitesi Giyim Üretim Programı Öğretim Üyesi İsmail Baltacı, tarafından verilen konferansta modanın tarihi, tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbekli Tepede bulunan heykellerin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkılarak farklı bir bakış açısı ile anlatıldı. Moda akımlarından, motiflerin giysilerde anlatmak istediklerine kadar birçok konuya değinilen konferansın oldukça keyifli geçtiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.