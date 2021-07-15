Jandarmadan Leylek yavrularına şefkat eli

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Diyarbakır’ın Lice ilçesi Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki yavru leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı Üçdamlar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Üçdamlar Mahallesinde elektrik tellerindeki akıma kapılması sonucu anneleri telef olan iki leylek yavrusu, Jandarma ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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