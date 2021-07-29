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Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette 3 aile daha evladına kavuştu

DHA

Diyarbakır'da HDP önündeki nöbette 3 aile daha evladına kavuştu


Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer'in oğlu Mustafa, Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişinin daha Diyarbakır'da aileleriyle buluşmasıyla, HDP önündeki eylemde evladına kavuşan aile sayısı 31 oldu.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eyleminde 696'ncı günde 3 aile daha evladına kavuştu. Evlat nöbetindeki Diyarbakır'da oturan kanser hastası Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer'in 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan tek oğulları Mustafa, Güllü Turan'ın Tunceli'de 2015 yılında Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün üniversite öğrencisiyken Diyarbakır'da kaçırılan kardeşi Ensari Karaşan, İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarında kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik güçlerince sorguları tamamlanan Mustafa Biçer, Alev Turan ve Ensari Karaşan, Diyarbakır'da aileleriyle buluştu. Diyarbakır Valiliği'nin İçkale'deki makamında yapılan buluşmada, aileler evlatlarıyla uzun süre hasret giderdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada anneler mutluluk gözyaşı döktü.
ÇOCUĞUNA KAVUŞAN AİLE SAYISI 31 OLDU
3 Eylül 2019'da HDP binası önünde başlayan oturma eylemi 233 ailenin katılımıyla sürüyor. Eylemin öncüsü Hacire Akar'ın yanı sıra en son Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa Biçer, Güllü Turan'ın kızı Alev, ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan'ın örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması sonucu çocuklarına kavuşan aile sayısı 31'e yükseldi.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-07-29 13:26:57

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