Diyarbakır valisinden aşı çağrısı Vali Münir Karaloğlu: “Başka yolu yok, aşıyla aşacağız”

Aşı oranlarındaki düşüklük ve Diyarbakır genelinde vaka sayılarında görülen artış sonrası Vali Münir Karaloğlu, salgın ile mücadelede en güçlü silah olan aşı kampanyası başlattı.
Vali Karaloğlu tarafından ‘Başka yolu yok, aşıyla aşacağız’ başlığıyla başlatılan kampanyada pandemiyle mücadelede aşının önemine dikkat çekilirken, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak şunları söyledi:
“Kıymetli Diyarbakırlı hemşehrilerim bilim insanlarının da söylediği gibi aşı, koronavirüse karşı tek etkili çözüm… Lütfen hem kendimiz hem sevdiklerimiz için aşımızı olalım. Başka yolu yok. Aşıyla aşacağız.”
Virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması için yüzde 70 aşı oranı aranırken, Diyarbakır’da birinci dozda oran yüzde 43,8 birinci ve ikinci doz beraber oran ise yüzde 22,21 seviyesinde.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.