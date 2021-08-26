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Resim öğretmeninin sanatı bakırla buluştu, rengarenk el emekleri rağbet gördü

İHA

Resim öğretmeninin sanatı bakırla buluştu, rengarenk el emekleri rağbet gördü

Diyarbakır’da 4 asırdır bakırcılık yapan Mustafa Tanrıkulu, bakır sanatını resim öğretmeni Ömer Taşdemir ile buluşturdu, iki ustanın yaptıkları sanatlar vatandaşlardan rağbet gördü.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 4 asırdır bakırcılıkla uğraşan ve dededen toruna geçen bakırcılık bir dönem bitme noktasına geldi. Torun Mustafa Tanrıkul’un bakırı aksesuar ve hediyelik eşya haline getirmesiyle bakıra ilgi tekrardan arttı. Bakırın sağlık konusunda destekleyici olduğunu öğrenen vatandaşlar bu kez evlerinde birçok ürünleri bakırdan kullanmaya başladı. Yaptığı tasarımlarla bakıra farklı boyut katan Mustafa Tanrıkulu, bu kez resim öğretmeni olan Ömer Taşdemir ile boyama işlemini de bakırcılığa kazandırdı. İki ustanın kol kola verdiği ve yaptıkları yeniliklerle vatandaşlar tarafından rağbet gören kabartma ve boyama bakır ürünleri şimdilerde ise örnek bakır işlemeciliği haline geldi. Diyarbakır’da da bir ilke imza atan iki usta şimdilerde ise bakırı tüm dünyaya yeni boyutuyla tanıtmak için yeni tasarımlar yapmaya devam ediyor.

“Bakıra yeni boyut kattık, rağbet gördü"
33 yıldır bakır işinde olduğunu kaydeden Mustafa Tanrıkulu, yaptıkları yeniliklerin rağbet gördüğünü söyledi. Tanrıkulu, “Burası 4. kuşak, atalarımızdan kalan yer, çocukluktan beri bakırcılık yapıyorum. Daha önce bakırcılık tencere ve tava gibi pişirmede kullanılanlardı. Bir dönem bakırcılık tamamen bitti, porselen, teflon gibi şeyler çıkınca kalay sorun oldu. Bizde işi değiştirmeyi düşündük, ama sonrasında ben bir şeyler kattım bakırcılığa. Hediyelik eşya gibi ürünler kattık, böyle yapınca fuarlarda tanıtımını yaptık tuttu. O günden beri bakırcılığı daha çok hediyelik eşya dekoratifleri olarak almaya başladılar. Her geçen gün bakır içerisinde pişirilen yemeklerin ne kadar sağlıklı olduğu fark edilince mutfak araç ve gereçlerinde de bakır arttı. Şuan dünyanın birçok yerinden talep var, hediyelik eşyalarda 1001 çeşit ürün çıkarttım. Bunların üzerinde her geçen gün bir şeyler kattık. Oymacılık, kabartma, takı tasarımı gibi akıllara gelen her şeyi bakırdan yaptık. Şimdi ise Ömer hoca ile pandemi sürecinde bakırda neden boya ve ressam işi olmasın dedik, hocamızda kendi el emeğini bizim işlemelere katınca oda ayrı bir rağbet gördü” dedi.

“Bundan sonrada yeniliklerimize devam edeceğiz”
Dicle Üniversitesi görsel sanatlar resim öğretmenliğini bitiren ve şimdilerde özel okulda öğretmenlik yapan Ömer Taşdemir, hem boya hem de motif, çizim, tasarım ile yenilik yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Taşdemir, “Duvar resimlerinden özel okullara kadar öğretmenlik yaptım. Aynı zamanda böyle sanat dallarıyla uğramaya çalışıyoruz. Mustafa Tanrıkulu'nun nakış işleme şekli aynı bizim kağıda yaptığımız kara kalem gibi. Bayağı bir izledim ilk 2 ayım izleme ile geçti, Mustafa Tanrıkulu motif desen gibi yenilikler katmamız için kal dedi. Bakıra yağlı boya yaptığımız ürünlerimiz oldu, bundan sonrada yeniliklerimize devam edeceğiz. Hem boya hem de motif, çizim, tasarım yapıyoruz. Bakırda motif ve desenleri kompozisyon halinde yapmak zorundasın, yapılmadığı taktirde istenilen alınamaz. Bakırda resim daha önce yoktu, bulamazdık, şuana kadar araştırdım böyle bakır üzerinde rölyef dışında yapan yok. Bunu yapma işlemi ayrıntıya bağlı, ona göre de boyama işlemi sürüyor” diye konuştu.

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