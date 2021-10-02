Metina ve Badikan aşireti, Yurtçu ve Duran ailesini barıştırdı TBB Başkanı Metin Fevzioğlu: “Şiddetin aşısı milli kültürümüzdür, manevi kültürümüzdür ve bu kadim topraklardır”

Diyarbakır’da Metina ve Badigan aşiretinin katkısıyla barış için buluşturulan Yurtçu ve Duran ailesinin barış törenine katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Şiddetin aşısı milli kültürümüzdür, manevi kültürümüzdür ve bu kadim topraklardır” dedi.

Diyarbakır’da aralarında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi sonrası husumet bulunan Yurtçu ve Duran ailesi fertleri Metina ve Badikan aşireti ile kanaat önderlerinin katılımıyla barıştırıldı. Diyarbakır’da bir düğün salonunda düzenlenen barış törenine AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Metina Aşireti Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, Badikan Aşireti mensupları, kanaat önderleri, Yurtçu ve Duran ailesi bireyleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan barış töreninde Yurtçu ve Duran ailesi mensupları dualar eşliğinde Kur'anı Kerim'in altından geçerek barıştı.



“Bizim öz kültürümüzde şiddet yok aslında şiddet bir virüstür”

Törende bireyi konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kürtçe olarak toplumsal barış vurgusu yaparak “Kadim kültürlerinin yoğrulduğu bu kutlu topraklarda yaşayan siz değerli hemşehrilerim. Şiddet bizim topraklarımıza aslında yabancı, bizim öz kültürümüzde şiddet yok aslında şiddet bir virüstür ve bize yabancı bir virüstür. Bunu ancak kadim kültürümüze, milli manevi değerlerimize dört elle ve yürekten sarılarak aşabiliriz. Şiddetin aşısı milli kültürümüzdür, manevi kültürümüzdür ve bu kadim topraklardır. Güçlünün, silahlının, bastıranın, daha kuvvetli ve daha kalabalık olanın sesini duyurduğu, güçsüzün ezildiği bir yerde demokrasi olabilir mi? hoşgörü olabilir mi? Birlikte yaşanabilinir mi? Oysa bu topraklar binlerce yıldır birlikte yaşam kültürünün derdini veren topraklardır ve üç şeyde Diyarbakır’ın kadim kültürüyle, Anadolu topraklarının kadim kültürüyle yoğurup Kürtçe ve Türkçe söyleyeceğim. Aştiya Civaki, Aştiya Civaki, Aştiya Civaki toplumsal barış, toplumsal barış ve toplumsal barış” dedi.



“Bugün burada bir kez daha barış tohumlarını ekeceğiz”

Barış tohumlarını ekeceklerini belirten Metina Aşireti Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu da, “Her kim ki bu ateşe bir damla su dökmüş ve döküyor ise Allah onlardan razı olsun. Bizim dernek olarak amacımız akan kanı durdurmak, böyle değerli çalışmalar sonucunda ise binlerce çocuk yetim kalmayacak, anneler ile babalar ağlamayacak, kadınlar dul kalmayacak, insanlar ölmeyecek ve cezaevine girmeyecekler. İnsanlar artık ölmekten ve öldürmekten bıktı ve yorulduğu barış şemsiyesi altında kardeşçe yaşamak dururken düşmanlık yapmak ne diyedir. Bugün burada çok değerli bir çalışma için toplandık. Bugün burada bir kez daha barış tohumlarını ekeceğiz. Bir birimize karşı saygı, sevgiyle barış tohumları filizlenecek” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından barış töreni Fevzioğlu tarafından Pirinççioğlu'na barış plaketinin verilmesi ve verilen tatlıların yenmesiyle son buldu.

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