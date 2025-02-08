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        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerileri gelişiyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerileri gelişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:43
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        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerileri gelişiyor
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        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerinin sosyal becerileri gelişiyor.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Anaokulu'nda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında 12 farklı atölye oluşturuldu.

        Atölyelerde, geleneksel oyunlar ve modern eğitim metotları bir araya getirilerek, öğrencilere dikkat, hafıza ve sosyal becerilerinin gelişmesi için oyunlarla eğitim veriliyor.

        Çocuklarda ekran bağımlılığıyla beraber oluşan dil ve konuşma becerilerinde bozulma ile sosyal uyum zorluğunun önüne geçmek için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü atölyelerde, kodlama, mandala ve örüntü gibi çalışmalarla çocukların dikkat becerilerini güçlendirmek ve zihinsel gelişimlerini desteklemek hedefleniyor.

        Anaokulu müdürü Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, atölye çalışmasıyla düşünmeyi öğrenen çocukların inşasında önemli bir adım attıklarını söyledi.

        Okul öncesi eğitime farklılık katmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde esas olan oyunla öğretmektir. Oyun her zaman okul öncesi eğitimde vardı ama farklı şekilde kullanılıyordu. Yeni Maarif Modelimizle artık her şeyi oyunla öğretiyoruz." dedi.

        Yıldırım, çocuklara oyunla eğitim verdiklerini belirterek, bu sayede onların gelişimini sağladıklarını anlattı.

        Öğrencilerin oyunla öğrendiğin ve geliştiğini ifade eden Yıldırım, "Her gün ekrana maruz kalan, dar bir kalıpta büyüyen çocuklarımız bu sayede kendi yeteneklerini keşfediyor. Farklı alanlara yönelmeleri anaokulunda sağlanmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

        - "Odaklanma becerileri gelişiyor"

        Okulda rehber öğretmen Feyza Yolcu da çocukların ekran maruziyetine bağlı olarak yaşadıkları sorunları gözlemlediklerine değinerek, ekran maruziyeti nedeniyle dil konuşma becerilerinde sınırlılık, dikkat sürelerinde azalma, öfke problemleri ve algılamada zorluklar tespit ettiklerini söyledi.

        Öğrencilerin masa başında sınırlı sürede oturabildiklerini ve odaklanmada zorluk yaşadıklarını fark ettiklerini aktaran Yolcu, bu sorunlara çözüm sunmak için dikkat becerilerini artıracak atölyeler oluşturduklarını dile getirdi.

        "Kodlama, akıl zeka oyunları, mandala, kinestetik dikkat, görsel algı, örüntüler ve kısa süreli bellek etkinliklerini bir araya getirerek farklı bir çalışma ortaya koyduk." diyen Yolcu, çocuklarda dikkatini geliştirmek için geleneksel oyunları ve modern çağın gerektirdiği becerileri kapsayacak şekilde atölyeler hazırladıklarını bildirdi.

        Eğitimi kağıt üzerinden çıkarıp, yaşayarak, uygulayarak öğrenme modeline döndürmeyi amaçladıklarına işaret eden Yolcu, şunları kaydetti:

        "12 farklı atölye merkezi kurduk. İlk başta kinestetik bir alan oluşturduk. Burada çocuklarımız geleneksel oyunlarımızla kinestetik dikkatlerini geliştiriyorlar. Bir panomuz var. Panomuzu da interaktif bir pano şeklinde hazırladık. Burada çocuk yüzlerce resim arasından tek bir resmi bulma çalışması yürütüyor. Odaklanma becerileri gelişiyor. Ayrıca hafıza, kısa süreli bellek kapasitesini artıracak çalışmalarımız var."

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