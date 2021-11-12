Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

İHA

Uzman Fizyoterapist Selbi pandemi döneminde hareketsiz kalma sonucunda oluşan ağrılara dikkat çekti

Korona virüs sonucunda alınan yönetimsel ve kişisel önlemler sonrasında evde daha fazla zaman geçirilmeye başlanılmasının hareketsizliği de beraberinde getirdiğini dile getiren Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi "Uzun süre evde kalmak, dışarıya çıkmamak hareketsizliği ve bundan kaynaklı eklem ile kas ağrılarını da beraberinde getirdi. Hareketsiz kalmak boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden olur" dedi.
Uzman Fizyoterapist Hasan Selbi; kas ve omurga sisteminin, hareketi sağlamak için oluşturulmuş parçalar olduğunu dile getirerek, "Sürekli oturmak ya da yatmak insan fizyolojisine uygun değildir. Pandemi sürecinde maalesef fazla hareket etmeme sonucunda meydana gelen ağrı şikayetleri arttı. Elbette, hareketsizlik kas ve omurga ağrıları oluşturduğu gibi dolaşım sistemini de büyük ölçüde etkilemektedir. Sağlıklı bir bünye için dengeli hareket her zaman önemli olmuştur. Pandeminin yaşantımızın çoğu noktasında farklılıklar oluşturdu. Bu da bireyleri hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiledi. Pandeminin beraberinde getirdiği değişikliklerden bir tanesi de eğitim ve iş hayatında karşımıza çıkıyor. Öğrenciler derslerini ve çalışan bireylerse işlerini bilgisayar karşısında gerçekleştiriyor. Gün içerisinde sürekli olarak burada zaman geçirmek özellik boyun ve bel bölgelerinde sorunlara neden oluyor" diye konuştu.
Pandemi sürecinde ağrı şikayetlerinin üç katı arttığını belirten Selbi, kişilerin günde en az 1520 dakika düzenli olarak egzersiz yapmaları gerektiğini kaydetti. Selbi, yaşanan bazı ağrıların korona virüs belirtileriyle de karıştırıldığını söyleyerek bütün bunların kişiler üzerinde gereksiz bir strese neden olduğunu dile getirdi. Selbi, "Evde yapılması gereken bazı hareketler yaşanan rahatsızlığı ortadan kaldırabilir. Bunlar, boyun gerdirme hareketi, ilk olarak sağ eliniz ile başınızın sol tarafını tutun ve omzunuza doğru gerdirin, kafanızın bu harekete karşı koymasına izin verin. Aynı hareketi ters yönde de uygulayın. Yarım ay hareketi, iki elinizi başınızın üzerinde uzatarak birleştirin. İlk önce sağ tarafınıza doğru eğilerek 3 saniye bekleyin ve tekrar düz şekle gelin. Aynı işlemi sol tarafa eğilerek de gerçekleştirin. Her gün düzenli olarak 15 defa yaptığınız bu uygulamanın sandalyede oturmaktan oluşan sırt ağrılarına iyi geldiğini göreceksiniz. Kolları esnetme hareketi, sağ kolunuzu düz bir şekilde başınızın üzerine kaldırın. Yukarıda olan sağ elinizle sol kol dirseğinizi tutun ve sol kolunuzu sırtınızdan aşağıya doğru sarkıtarak gerdirin. Bu hareketin kol eklemlerine çok iyi geldiğini unutmayın ve 15 saniye boyunca bu şekilde kalın. Kolayca yapılabilecek egzersizler ve doğru yastık seçimi ile ağrıların kronik hale gelmesinin önüne geçilebilir. Geçmeyen ağrılar yaşayanların mutlaka bir fizyoterapist ile görüşmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır (3)
YEREL HABERLER Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş ...
Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır (2)
YEREL HABERLER Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş ...
Yenişehir’de 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yenişehir’de 500 fidan toprakla buluştu
TBMM Başkanı Şentop: “Annelerin eylem dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylemidir” TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “Annelerin eylem dünyanın en ...
Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı Yürüyüşü (2)
YEREL HABERLER Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı ...
TBMM Başkanı Şentop: “Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır” TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır'da DÜ "Akademik Yıl" açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: “Darbelerinin ne manaya ...
Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
YEREL HABERLER Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine ...
Pandemiye rağmen 22 bin 829 öğrenciye kurs verildi
YEREL HABERLER Pandemiye rağmen 22 bin 829 öğrenciye kurs verildi
Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır
YEREL HABERLER Şentop: 15 Temmuz, Türkiye'ye 60 yıl hakim olmuş ...
Evlat eylemindeki aileler, şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi
YEREL HABERLER Evlat eylemindeki aileler, şehitlere saygı yürüyüşü ...
İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi çocuklara kışlık giysi yardımı
İzol'dan 4. kitap başarısı
YEREL HABERLER İzol'dan 4. kitap başarısı
Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
YEREL HABERLER Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı Yürüyüşü
YEREL HABERLER Evlat eyleminin 800'üncü gününde Şehitlere Saygı ...
Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet Kadın sürücü Songül Varan: "Yolcular bizi görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davranıyor"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da toplu taşıma kadınlara emanet Kadın ...
Silvan’a bağlı 19 kırsal mahallenin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Silvan’a bağlı 19 kırsal mahallenin su sorunu ...
Ek yerleştirmeyle üniversiteye kaydolan öğrencilere destek müracaatları başladı
YEREL HABERLER Ek yerleştirmeyle üniversiteye kaydolan öğrencilere ...
Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor
YEREL HABERLER Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için ...
Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki araç dönel kavşakta çarpıştı: 6 ...
Diyarbakır’da feci kaza: 6 yaralı Kavşaktan bir anda karayoluna çıkan otomobil kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 6 yaralı Kavşaktan bir anda ...
Başkan Beyoğlu, ilk kez asfaltla tanışan caddede çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, ilk kez asfaltla tanışan caddede ...
Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi güneşli havayı fırsata çevirdi
Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Devegeçidi Piknik Alanında yenileme çalışmaları ...
Yenişehir belediyesi ışık oldu
YEREL HABERLER Yenişehir belediyesi ışık oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.