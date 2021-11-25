HDP önünde ailece evlatlarının yolunu gözlüyorlar

Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 816’ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 816’ncı gününde de sürüyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan Biçer ailesi, Van'dan geldiklerini ve kızları Gülcan Biçer'in 2015'te götürüldüğünü ileri sürdü. Baba Necmettin Biçer, ailece eylemde olduklarını ve eyleme dağda tek çocuk kalmayana kadar son vermeyeceklerini kaydetti.



“Bunlar emperyalist güçlere maşalık yapan terör örgütüdür”

HDP’lilerin çocukları lüks yaşam içerisinde olduğunu aktaran baba Biçer, “Terör örgütü PKK’ın emperyalist güçlere maşalık yapmakta. 3 yıla yakındır burada HDP il binası önünde eylemdeyiz, kararlıyız kesinlikle buradan ayrılmayacağız, aile olarak hepimiz buradayız. Biz bu işin arkasını bırakmayacağız, buradan dağda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun, ülkemiz adaletli bir ülkedir, şuana kadar çadırdan 33 evladımız geldi, hepsi ailelerinin yanındalar” dedi.



“HDP’lilerin çocukları Amerika ve Almanya’da lüks yaşıyorlar”

Biçer, “Sizi oraya götürüp mağaralarda ölüme terk etmişler, bu yanlış bir yoldur, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, ülke hepimizin kimse bir birimizden ayıramaz, bunlar emperyalist güçlere maşalık yapan terör örgütüdür. Bunların ne kendilerine ne de bize hayırları yok, HDP’lilerin çocukları Amerika ve Almanya’da lüks yaşıyorlar, sizi de götürüp kullanıyorlar kesinlikle taviz vermeyin gelip teslim olun. Kızım Eyvan, oğlum Diyar, eşim Pınar ve ben Necmettin Biçer olarak buradayım, dağda son çocuk inmeyene kadar biz buradayız” şeklinde konuştu.

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