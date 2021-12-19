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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi projeleri onaylandı

İHA

Yenişehir Belediyesi projeleri onaylandı

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulan “Üretimin Gücü Birleşiyor” ve “Koca Çınarların Gölgesinde” projeleri onaylandı.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede uygulanacak olan “Üretimin Gücü Birleşiyor” ve “Koca Çınarların Gölgesinde” projelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurarak, vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Valilik koordinasyonunda Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan “Üretimin Gücü Birleşiyor” proje başlığı altında Yenişehir Belediyesi Kadın Sosyal Kooperatif Merkezi Projesi'nin uygulanacağını belirten Beşikci, “Üretimin Gücü Birleşiyor projemiz ile Diyarbakır’da kadın kooperatifçilik bilinci artırılarak, yaygınlaşıp kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar haline gelmesi sağlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onaylamış olduğu Üretimin Gücü Birleşiyor projemiz ile ayrıca gençlerimize ve kadınlarımıza kooperatifçilik modelini tanıtıp birlikte çalışma anlayışının geliştirilmesi, Diyarbakır il ve ilçelerindeki kadın kooperatiflerin kapasitelerini geliştirerek kadın kooperatifleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayıp kooperatifçiliği yaygınlaştırıp güçlendirecektir” dedi.

“Nesiller arası dayanışma sağlanacak”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan diğer bir projenin ise “Koca Çınarların Gölgesinde” projesi olduğunu ifade eden Beşikci, “Bu projemizde ilçemizde 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan yaşlılara yönelik. Projemiz evden çıkamayan, evden çıkışta zorluk yaşayan, tedavisi mümkün olmayan ölümcül hastalar, bakıma muhtaç veya birlikte yaşadığı aile bireylerinden ya da bakıcısından aldığı hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda evde bakım hizmetine gereksinim duyan yaşlılar ile kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlıların günlük yaşamlarında daha aktif bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Projemizde amacımız yaşlılarımıza yönelik yaşamı kolaylaştırıcı faaliyetler ve hobi kursları ile daha uygun koşullarda yaşamalarını sağlamak ve kuşaklar arası etkileşim modeli ile gençlerle yaşlıları bir araya getirecek sosyal faaliyetler yürüterek iki nesil arasında dayanışmayı güçlendirmek amaçlanmaktadır’’ şeklinde konuştu.

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