55 bine yakın üyesi bulunan aşiret, Diyarbakır’da 100’e yakın aileyi barıştırdı

Diyarbakır’da 55 bine yakın üyesi bulunan Hasenan Aşireti Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, kentte 100’e yakın kan davası ve benzeri konularda sorunu olan aileleri barıştırdı.

Hasenan Aşireti Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 55 bine yakın üyesiyle kentte barış elçiliği görevini yürütüyor. Dernek yönetimi ve üyeleri kentte 100’e yakın kan davası ve benzeri konularda aileleri barıştırırken, Dernek Başkanı Hasan Arslan, sorunların çözümü için canı pahasına mücadele edeceğini belirtti.

Doğunun simgesinin barış olduğunu ifade eden Arslan, son zamanlarda Güneydoğu’daki husumetli aile sayısının arttığını söyledi. Husumetli aile sayısını sıfıra indirmek için barış elçileri ve kanaat önderleri olarak harekete geçmiş olup birçok farklı alanda proje gerçekleştirmeyi düşündüklerini aktaran Arslan, husumetli aileleri barıştırmada en önemli etken aşiret reisleri, barış elçileri ve kanaat önderleri olduğunu savundu.



“Husumetlerin büyümesini engellemeliyiz”

Kanaat önderlerine çağrıda bulunan Arslan, “Bizler, yıllardır kan davalı aileleri barıştırmaya çalışıyoruz. Kimi zaman barış sağlanıyor, kimi zaman da barış sağlanamadığından husumet olduğu gibi devam ediyor. Husumetli ailelerin sayısını sıfıra indirmek için kanaat önderleri ile barış elçilerine husumet gerçekleşmeden ve daha yeniyken olayların büyümesini engellemeliyiz çağrısında bulunuyorum. Ben şahsen kendimi bölge halkının huzuruna adamış bulunmaktayım. Husumetlerin daha oluşmadan engellemesi için canım pahasına mücadele edeceğim. Güneydoğunun kanaat önderlerinden de aynı tutumu sergilemelerini temenni ediyorum” dedi.

55 binin üzerinde üyeleri olduğunu ileri süren Arslan, “Diyarbakır’da 55 binin üzerinde bir üyemiz var. Daha fazla olduğunu biliyorum ve pandemiden dolayı bütün üyelerimize henüz ulaşamadık. Bugüne kadar barış elçileri olarak 100’e yakın ailenin barışmasını sağladık. Kan davası, arazi meselesi ve küçük çaplı husumetleri barışla sonuçlandırdık. Bundan sonrada barıştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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